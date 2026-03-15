В оккупированном Крыму горели радиолокационные станции врага после попадания БпЛА: детали

В оккупированном Россией Крыму ночью 15 марта прозвучали взрывы. Военные цели врага на полуострове были атакованы украинскими дронами.

Вследствие атаки горели российские РЛС на горе Ай-Петри. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

Ночная дроновая атака в Крыму могла оказаться результативной: спутники фиксировали возгорание в южной части полуострова.

"Есть попадание – после ночной атаки БПЛА горели РЛС на горе Ай-Петри в Крыму", – пишет "Крымский ветер", публикуя спутниковый снимок с зафиксированными тепловыми сигнатурами.

По данным канала, этой ночью дроны несколько уменьшили боеспособность российской ПВО.

Под удар попали радиолокационные станции радиотехнического батальона, входящего в состав 3-го радиотехнического полка 31 дивизии ПВО. Объект уже был ранее атакован в августе 2025 года", – отмечено в сообщении.

