Была серия взрывов, есть прилеты по воинской части: в 'Атэш' раскрыли подробности массированной атаки на Крым

На временно оккупированный Крым произошел массированный налет беспилотников в ночь с 12 на 13 марта. Атака стала одной из самых продолжительных за последние месяцы, ведь активная фаза продолжалась в течение 18:10 – 04:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Взрывы прогремели в трех районах полуострова.

Что известно

По данным партизан, над Евпаторией был зафиксирован пролет тяжелого воздушного судна неустановленного типа, а в районе поселка Заозерное зафиксирована стрельба по неизвестным БПЛА.

Шумно было и в Севастополе, где ситуация резко обострилась. Ночью в районе Сахарной Головки прозвучали очень сильные взрывы, в ряде районов города пропал интернет, фиксировалось глушение связи.

Также один из вероятных прилетов произошел на Херсонесе Таврическом, где расположен 7-й Учебный центр школы водолазов ВС РФ. Над аэродромом "Бельбек" велась активная работа средств ПВО.

Сильные взрывы также раздавались в Балаклаве, где вероятно располагаются склады ракет надводного базирования. Несколько БПЛА также зафиксировано в районе мыса Фиолент, где могли быть развернуты позиции тяжелых ЗРК С-400 "Триумф". Громкие было и в районе бухты Круглой.

В частности агенты "Атеш" сообщают, что под атакой был и Бахчисарай, где произошел удар по воинской части. Последствия попаданий до сих пор уточняются.

Напомним, ранее в "Атеш" заявили, что командование Севастопольской дивизии противовоздушной обороны ВС РФ оказалось перед угрозой увольнения из-за систематических потерь. Военное подразделение отвечает за контроль воздушного пространства Крыма, однако в последнее время его защита значительно ослабла.

Как писал OBOZ.UA, агенты "Атэш" разведали рембазу оккупантов под Джанкоем. Там они отметили активность врага: на базе накоплено несколько сотен единиц техники, к ней стянуты дополнительные средства ПВО и РЭБ.

