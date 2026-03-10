Командование Севастопольской дивизии ПВО под угрозой увольнения из-за систематических потерь: в 'Атэш' раскрыли подробности

Командование Севастопольской дивизии противовоздушной обороны оказалось перед угрозой увольнения из-за систематических потерь. Военное подразделение отвечает за контроль воздушного пространства Крыма, однако в последнее время его защита значительно ослабла.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Сейчас туда направлена комиссия для проверки всех обстоятельств.

"Командование Севастопольской дивизии ПВО ВС РФ под угрозой увольнения... Из-за накопленных потерь в подразделениях ПВО Крыма в Севастополь направлена проверочная комиссия из Москвы", – говорится в сообщении.

Проблемы с ПВО в Крыму

По информации агентов "Атеш", обсуждается возможное обновление командного состава 31-й дивизии ПВО. Партизаны отмечают, что эта дивизия входит в 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа и отвечает за прикрытие воздушного пространства над Крымом с использованием комплексов С-400 "Триумф".

Однако значительные потери ПВО в последнее время привели к заметному ослаблению защиты Херсонской области и полуострова, и в столице страны-агрессора России, "несмотря на все, это признают".

В "Атеш" призвали неравнодушных людей передавать информацию о местонахождении российских военных и техники, чтобы таких случаев становилось больше.

Напомним, ранее на территории оккупированного Крыма агенты обнаружили склады Черноморского флота РФ в Новороссийске. Предположительно, российские захватчики обустроили этот участок как тыловой склад для хранения и рассредоточения материальных запасов.

Как писал OBOZ.UA, агенты "Атэш" разведали рембазу оккупантов под Джанкоем во временно оккупированном Крыму. Там они отметили активность врага: на базе накоплено несколько сотен единиц техники, к ней стянуты дополнительные средства ПВО и РЭБ.

