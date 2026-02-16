УкраїнськаУКР
"Атеш" зафиксировал активность оккупантов на ремонтной базе под Джанкоем. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,3 т.
Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали рембазу оккупантов под Джанкоем во временно оккупированном Крыму. Там они отметили активность врага: на базе накоплены несколько сотен единиц техники, к ней стянуты дополнительные средства ПВО и РЭБ.

Усиление мер предосторожности со стороны оккупантов подтверждает, что они понимают: база входит в перечень приоритетных целей для Сил обороны. Об этом сообщает Telegram-канал "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили, что фиксируют активность ВС РФ на рембазе под Джанкоем.

"Агенты нашего движения продолжают мониторинг военных объектов в Крыму. В ходе наблюдения за ремонтной площадкой ВС РФ севернее Новостепного установлены текущие показатели сил противника", – отмечено в сообщении.

На рембазе в последние дни находится несколько сотен единиц военной техники.

"Лагерь активно функционирует как логистический и ремонтный хаб. Количество техники колеблется, но остается стабильно высоким. Для защиты от ударов с воздуха оккупанты стянули к лагерю дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Враг понимает, что этот объект является приоритетной целью", – заявили в "Атеш".

"Атеш" зафиксировал активность оккупантов на ремонтной базе под Джанкоем. Фото
В движении добавили, что всю собранную агентами информацию о размещении средств защиты и скоплении техники оперативно передали Силам обороны Украины – которые точно знают, что с ней делать.

"Атеш" зафиксировал активность оккупантов на ремонтной базе под Джанкоем. Фото
Ранее OBOZ.UA сообщал, что агенты "Атеш" устроили новую диверсию в России. Они сожгли электровоз, с помощью которого для оккупантов, воюющих на Сумском направлении, поставляли боеприпасы и технику.

