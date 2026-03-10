Силы обороны 'зачистили' оккупантов и уничтожили их технику на Александровском направлении. Видео

Украинские войска продолжают уничтожать живую силу и технику российской оккупационной армии на фронте. В одном из боев на Александровском направлении десантники ликвидировали 10 захватчиков.

Видео дня

Также украинские защитники уничтожили вражескую технику. Об этом в Telegram сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Россияне несут потери

Подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают наступательные действия на Александровском направлении, уверенно выбивая российских оккупантов из украинской земли.

В результате точного огневого поражения в одном из временно оккупированных населенных пунктов сразу ликвидированы 10 российских оккупантов. Также уничтожены 2 единицы автомобильной техники и 3 квадроцикла, которые враг использовал для маневрирования и подвоза личного состава.

Десантно-штурмовые войска опубликовали кадры аэроразведки, на которых зафиксированы попытки российских оккупантов заехать в населенный пункт на квадроциклах и автомобильной технике. Определив местоположение противника, десантники нанесли огневое поражение, вследствие чего личный состав был уничтожен одновременно с техникой.

Напомним, российское командование продолжает использовать в войне против Украины бывших зеков и инвалидов, которые по факту становятся одноразовым пушечным мясом. Некоторым захватчикам посчастливилось оказаться в украинском плену, где они и рассказали о тактике применения личного состава.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение суток 9 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 950 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

