Трое – бывшие зеки, четвертый – инвалид: украинские военные на примере пленных показали, кого Россия использует в качестве штурмовиков. Видео

Российское командование продолжает использовать в войне против Украины бывших зеков и инвалидов, которые по факту становятся одноразовым пушечным мясом. Некоторым захватчикам посчастливилось оказаться в украинском плену, где они и рассказали о тактике применения личного состава.

Четверых россиян взяли в плен бойцы бригады "Спартан" Нацгвардии Украины на Покровском направлении. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Личный состав как расходный материал

Трое оккупантов подписали контракт только в январе, а уже в феврале оказались в плену. Россияне признались, что пошли на войну убивать украинцев, чтобы досрочно погасить судимости.

Еще один пленный оккупант оказался инвалидом с детства. Захватчик не скрывает, что подписал контракт с российской армией ради денег. Фактически никто из пленных оккупантов по объективным причинам не может являться полноценной боевой единицей.

Этот эпизод в очередной раз подтверждает, что российское командование использует личный состав в качестве одноразовых штурмовиков или для вскрытия позиций украинских войск.

"Это и есть самое настоящее пушечное мясо – люди, которых отправляют идти по заданным точкам, часто даже без оружия. Их задача либо обнаруживать собой украинские позиции, либо накапливаться в укрытиях для дальнейшего мясного штурма. Они могут сидеть в норе неделями, брошенные без еды и воды, без связи и указаний. Такова основная тактика "второй армии мира" на данный момент", – говорится в сообщении проекта.

В большинстве случаев такие оккупанты гибнут от украинских дронов или групп зачистки. Только немногим удается выжить и попасть в плен. При чем многие отказываются сдаваться, наслушавшись рассказов командиров о "пытках в украинском плену". Но если попадают в плен, то осознают и признаются, что украинцы относятся к ним лучше, чем командиры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 марта Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 302 украинца. Среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений Сил обороны и двое гражданских.

