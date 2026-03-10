Как удары по Ирану сказались на поставках средств террора в Россию и какие возможности получила Украина: анализ ситуации

События в Иране вызвали у украинцев много вопросов, среди которых – как это может отразиться на нашей стране и войне? Да, известно, что Иран помогал России и поставлял дроны-камикадзе Shahed-136, но ведь производство уже давно локализовано на территории самой РФ. Однако это далеко не все.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде чем детально разобрать эту тему, хочу упомянуть об очень важном аспекте – морально-этическом. Нынешние удары по Ирану можно объяснить внутренней и внешней политикой США, желанием Дональда Трампа взять под контроль нефтяную страну Ближнего Востока и многими другими причинами. Но это их дело, а для нас удары по Ирану в первую очередь акт справедливости в отношении страны, которая с 2022 года системно помогала и продолжала помогать России убивать украинцев.

Вряд ли бы кто-то из лидеров и военного руководства Ирана оказался на скамье подсудимых в Гааге. И потому отправить их на глубину два метра под землей – справедливо.

А теперь перейдем непосредственно к сотрудничества Ирана и России.

Поставки из Ирана

Когда мы говорим о поставках оружия из Ирана в Россию, то в первую же очередь вспоминаем дроны-камикадзе Shahed-136. Они стали не только главным символом террора и геноцида украинцев, но и своим присутствием в информационном пространстве затмили прочую помощь Ирана стране-агрессору.

Дело в том, что еще до поставок Shahed-136 (к которым мы еще вернемся) Иран в первые месяцы полномасштабной войны в Украине передавал России и другую продукцию.

Экипировку для солдат РОВ:

бронежилеты – Rouin-3;

шлемы – NIJ II.

Снаряды:

203-мм для ствольной артиллерии 2С7 "Пион";

152-мм для ствольной артиллерии Д-20;

130-мм для ствольной артиллерии М-46;

125-мм танковый ОФ выстрел;

122-мм для ствольной артиллерии Д-30;

122-мм для реактивной артиллерии БМ-21 "Град";

120-мм для минометов.

Авиабомбы – Ghaem-5.

ПТРК – Dehlaviyeh.

Что же до БПЛА, то Россия получала от Ирана помимо Shahed-136 его облегченную версию Shahed-131 и разведывательный дрон Mohajer-6.

В течение нескольких лет постоянно появлялись сообщения о том, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты, в частности, речь шла о якобы поставках Fateh-110, Zolfaghar, Dezful, а так же Fath-360. При этом на сегодня нет ни одного верифицированного факта применения страной-агрессором иранской баллистики, как и непосредственно получения этих ракет.

Но это не означает, что если бы Иран продолжал беспрепятственно производить эту продукцию, он не развернул бы прямые поставки баллистики в Россию. Яркий пример – Северная Корея, поставляющая баллистические ракеты KN-23, являющиеся копией российских 9М723.

Россия в течение 2025 года значительно масштабировала производство баллистических ракет типа 9М723 ("Искандер – М"), а применение баллистики по тыловой Украине стало приоритетным.

Если в январе 2025 года РОВ за месяц применили 28 баллистических ракет по Украине, то в январе 2026-го уже 91, а в феврале был установлен абсолютный рекорд – 121.

Поэтому появление иранских баллистических ракет у России и удары ими по Украине было только вопросом времени.

Таким образом война в Иране ослабляет серьезного и перспективного союзника России в вопросах производства и поставок вооружений. Но не менее интересным является и сотрудничество в вопросах обмена технологиями.

Эволюция Shahed-136

В ходе массированных ударов по странам Арабского залива с применением баллистических средств поражения и дронов-камикадзе были нанесены удары и БПЛА с российской маркировкой "Герань-2". Тогда сразу же возник вопрос: неужели Россия поставляет аналог иранского же Shahed-136 "Герань-2" Ирану для того, чтобы тот наносил удары по соседям?

Ответ – и да, и нет.

Дело в том, что с момента получения первых Shahed-136 Россия не только стала их активно применять для террора Украины, но и старалась постоянно улучшить, повысить характеристики, сделать более эффективными при прорыве ПВО и более убийственными.

В первую очередь россияне пытались улучшить управление и точность Shahed-136 добавлением блоков ГЛОНАСС. Затем теплолюбивые дроны столкнулись с проблемой топливной системы при низких температурах – ее доработали, улучшили качество материалов и узлов. Так же на дрон установили российские блоки управления полетом B-101 и навигационные модули "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105". Именно российские производители пересмотрели концепцию фюзеляжа Shahed-136, в частности – его прочности, реализуемой по принципу сот.

Повышение разрушительного эффекта добивалось постоянными экспериментами с боевыми частями – от классических осколочно-фугасных, разной массы (от 40 до 90 кг), до термобарических зажигательного типа, тандемных и т.д.

Россия постоянно модифицировала дроны-комикадзе Shahed-136. И не просто применяла их для террора Украины, но и передавала некоторые образцы Ирану для изучения и интегрирования полезных улучшений в производстве своих версий. Такой же обмен был и со стороны Ирана, а потому не редко среди сбитых российских версий Shahed-136 с маркировкой "Герань-2" в Украине находили и иранского производства, продолжавшие поставляться в РФ.

Только за прошлый год Россия применила по Украине более 30 разновидностей Shahed-136. И обмен технологиями между Ираном и РФ можно себе только представить.

Поэтому даже на этом этапе удары по Ирану – это не только разрушение производства Shahed-136, исчерпание запасов страны-террориста, но и ограничение технологического взаимодействия.

Но и это еще не все.

Три другие выгоды для Украины

Удары по странам Ближнего Востока показали, насколько они уязвимы в вопросах рациональной, сбалансированной ПВО. Именно война в регионе привлекла внимание к украинским дронам-перехватчикам. В них сегодня видят дешевую альтернативу дорогостоящим и быстро заканчивающимся средствам перехвата Shahed-136.

Украина отправляет своих специалистов и дроны-перехватчики в страны Ближнего Востока. Что это нам дает?

Во-первых – инвестиции в наш оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Не исключен и обмен технологиями, а также предоставление одной из ближневосточных стран производственных мощностей для локализации производства. Инвестиции и расширение технологических возможностей – это именно то, в чем нуждается наша отрасль.

Во-вторых – повышение экспортных возможностей как украинского ОПК, так дронов-перехватчиков на международном рынке в целом. Украинское оружие и техника уже давно доказали свое качество и востребованность в реальном бою, а экспортные возможности для него только начали приоткрываться. Но одно дело актуализация военной продукции на основе одной войны, а совсем другое – проявляющийся интерес на фоне другой. Украина – законодатель методов противодействия таким угрозам, как Shahed-136. И это необходимо монетизировать.

В-третьих – страны Ближнего Востока в основном относились к войне в Украине достаточно абстрагировано либо, откровенно говоря, совсем ее игнорировали. При этом регион оставался открытым для России, а ОАЭ и вовсе являются крупнейшим на Ближнем востоке офшорным хабом российского ВПК. Российская продукция продолжает участвовать в выставках IDEX 2025 в Эмиратах и World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. В свою очередь нынешние события возможно не кардинально, но все же некоторым образом заставят эти страны пересмотреть свое отношение к войне в Украине.

Это возможность Украине на дипломатической и политической арене в столь непростом регионе повысить свою репутацию, выйти на новый уровень взаимодействия.

Как видим, от происходящих в Иране событий для Украины больше плюсов – от восстановления справедливости до ослабления серьезного союзника России в регионе, а также открывающихся возможностей в целом ряде сфер.