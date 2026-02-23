Периметр – под охраной: 'Атеш' разведал склады Черноморского флота в Новороссийске. Фото

Партизаны на территории оккупированного Крыма обнаружили склады Черноморского флота РФ в Новороссийске. На объекте замечена высокая активность, а периметр находится под охраной.

Вероятно, российские захватчики обустроили этот участок как тыловой склад для хранения и рассредоточения материальных запасов. Детали сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Наши агенты продолжают масштабную разведку военной инфраструктуры оккупантов в Новороссийске. Мы обнаружили активный военный объект в районе н.п. Мысхако, искусно скрытый в складках местности. Координаты: 44.690642, 37.754884", – говорится в сообщении.

Россияне усиливают охрану важного объекта и готовятся к проверкам

По данным "Атеш", на территории наблюдается повышенная активность, в частности продолжаются работы с применением бетонных плит, а также установлены вышки наблюдения и связи.

"Вероятно, рашисты используют эту зону как тыловой склад для рассредоточения запасов, пытаясь спасти от ударов по порту", – предположили агенты.

В то же время партизаны осуществляют непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи. Он является стратегически важным объектом, через который Черноморский флот РФ получает распоряжения из Москвы и координирует свои действия.

По информации агентов, в последнее время на объекте фиксируют частые визиты высокопоставленных чиновников из российской столицы, что может быть связано с проверками и вероятной подготовкой к смене командования флота.

"Мы видим каждый их шаг. Дальше дело техники", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее агенты "Атеш" разведали рембазу оккупантов под Джанкоем во временно оккупированном Крыму. Там они отметили активность врага: на базе накоплено несколько сотен единиц техники, к ней стянуты дополнительные средства ПВО и РЭБ.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские захватчики стали строить базу в Запорожской области для подготовки резервов и операторов беспилотников. Объект расположен в оккупированном Мелитопольском районе.

