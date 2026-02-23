Оккупанты ударили по Одесской области: погибли два человека, трое пострадали. Фото и видео

В ночь на 23 февраля российские войска атаковали дронами Одесскую область. Повреждены объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры: фиксируются многочисленные разрушения и пожары.

Известно о по меньшей мере двух погибших и трех пострадавших. О последствиях вражеского террора рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно о последствиях ударов войск РФ по Одесской области

Кипер утром в понедельник, 23 февраля, рассказал, что ночью россияне снова атаковали Одесскую область ударными дронами.

"Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. К сожалению, погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали, им оказывается необходимая помощь", – отметил чиновник.

По словам Кипера, вражеские удары оборвали жизни 20-летней девушки и мужчины в возрасте около 45 лет.

Возраст пострадавших – от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, в результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

"Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, без детонации. Психологи ГСЧС оказали помощь жителям", – добавил Кипер.

В ГСЧС Одесской области добавили, что вражеский дрон упал на территорию предприятия. В результате этого горели два грузовика, еще несколько транспортных средств были повреждены. Разрушены производственные здания.

"По другому адресу возникли возгорания автомагазина и грузовых автомобилей на автостоянке", – добавили спасатели.

К тушению пожаров привлекались 71 спасатель и 16 единиц техники.

По состоянию на 07:30 пожары были оперативно ликвидированы. На местах продолжали работу экстренные и коммунальные службы, устраняющие последствия. А правоохранители начали документировать очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Повреждены квартиры на одном из этажей 16-этажки. Разрушено промышленное здание, уничтожены около 10 автомобилей, повреждены административное здание, помещение автомагазина и более 20 транспортных средств... На месте преступления работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет УСБУ в Одесской области", – указано в сообщении Одесской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 22 февраля Россия ударила по Николаеву во время акции в поддержку военнопленных. Известно о двух пострадавших. Избежать жертв помогло то, что люди вовремя перешли в укрытие.

А в ночь на понедельник, 23 февраля, оккупанты атаковали Запорожье. В областном центре поврежден объект инфраструктуры, есть жертва.

