Оккупанты строят новую базу на Запорожье для подготовки резервов и операторов дронов – 'Атеш'

Российские захватчики строят базу в Запорожской области для подготовки резервов и операторов беспилотников. Объект находится в оккупированном Мелитопольском районе.

Об этом сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Они отметили, что координаты строительства оперативно передали украинским защитникам.

"Наши агенты проводят круглосуточное наблюдение за пгт Мирное (Мелитопольский район). Оккупанты развернули там масштабное строительство", – говорится в сообщении.

Оккупанты обустраивают учебный кластер для операторов дронов

На территории объекта разместился 291 гвардейский мотострелковый полк ВС РФ.

В "Атэш" отметили, что строительная техника работает непрерывно, в частности, оккупанты обустраивают капитальный полевой лагерь для размещения личного состава. Захватчики акцентировались на учебной инфраструктуре и обустраивают площадки для подготовки операторов БПЛА.

Таким образом противник пытается сформировать тыловую базу для обучения резервов и беспилотных подразделений, рассчитывая, что в глубине оккупированной территории эти объекты будут оставаться недосягаемыми.

"Это ошибка. Строительство происходит под нашим полным контролем, а координаты уже переданы Силам обороны Украины. Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенный "привет", – отметили партизаны.

Они также любезно предоставили координаты объекта: 46.930529, 35.417587.

Напомним, ранее в "Атеш" сообщали, что на Запорожском направлении российские командиры отправляют штурмовые группы на позиции российских же подразделений. Это происходит из-за отсутствия нормальной координации и незнания реальной обстановки.

Как писал OBOZ.UA, в партизанском движении сообщили, что власти Брянска начали создавать препятствия действиям российской армии. Это связано с тем, что область, которая находится у границы с Сумщиной регулярно страдает от ударов, наносимых в ответ на атаки РФ по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!