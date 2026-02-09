Минус полковник армии РФ, РЛС и комендатура: украинские дроны проредили российское приграничье

Силы обороны Украины нанесли серии ударов дронами по российским оккупационным войскам в приграничных регионах РФ. Атаки произошли на территории Курской и Брянской областей в начале февраля 2026 года. В результате ударов погиб полковник российской армии, были поражены военная комендатура и радиолокационная станция.

Информацию об этих эпизодах обнародовал Telegram-канал Досье Шпиона, который связывают с сотрудником одной из специальных служб. В сообщениях канала подробно описано несколько случаев применения ударных и бомбардировочных дронов. Авторы канала приводят даты, локации и последствия атак, в том числе данные о потерях среди личного состава.

Удары по пограничникам

По обнародованным данным, 1 февраля 2026 года в результате применения дрона типа "Баба Яга" смертельные ранения получил заместитель по тылу воинской части 51912 полковник Игорь Петров. Он был ранен в пограничной Курской области и умер в госпитале 6 февраля. Баба Яга является обобщенным названием класса больших украинских дронов-бомбардировщиков, которое используют из-за их ночных атак.

Отдельно отмечается удар 4 февраля 2026 года в районе населенного пункта Новый Ропск в Брянской области. Там FPV-дроны дважды атаковали автомобиль военной комендатуры населенного пункта Климово. В результате четверо сотрудников комендатуры получили ранения, еще один погиб.

Поражение техники

Еще один эпизод произошел 7 февраля 2026 года вблизи населенного пункта Триковка в Брянской области. По данным канала, украинский дрон поразил радиолокационную станцию 96Л6. Позицию прикрывали две мобильные установки, однако им не удалось сбить дрон.

Важнейшей деталью является то, что удар был нанесен примерно через два часа после прибытия РЛС на позицию. Поражение такой станции влияет на возможности противовоздушной обороны в районе размещения. Другие последствия удара пока не уточняются.

