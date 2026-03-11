Было попадание пяти ракет: новые подробности поражения завода электроники в Брянске

10 марта Силы обороны Украины нанесли удары ракетами Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в российском Брянске. По объекту, производящему электронные компоненты, которые используются в российских ракетных комплексах и беспилотниках, зафиксировано 5 прямых попаданий.

Больше всего пострадал 4 корпус предприятия. Об этом сообщили в Telegram-канале "КиберБорошно".

Что известно

"Анализируя спутниковые снимки можем подтвердить попадание 5 ракет по корпусу №4", – говорится в сообщении.

Специалисты обнародовали видео, на котором сравниваются фото завода до и после украинской атаки ракетами Storm Shadow.

Как отмечается, из-за имеющихся повреждений восстановить цех без полной реконструкции почти невозможно, поэтому объект фактически может быть выведен из эксплуатации. Аналитики добавили, что другое попадание зафиксировано за пределами завода.

Что предшествовало

В российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, их было около 11, а над Советским районом города после этого поднялся густой дым. Впоследствии стало известно, что возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл".

В Генштабе подтвердили, что успешные удары по российскому предприятию нанесли подразделения Сил обороны Украины ракетами Storm Shadow.

Как писал OBOZ.UA, атака на завод "Кремний Эл" вызвала бурю негативных эмоций у россиян. Они отреагировали на обстрел в комментариях местных пабликов. Граждане РФ критиковали свою власть и медиа и признавали результативность украинских атак.

