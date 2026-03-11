Оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне: пострадали 20 человек. Фото и видео

Днем 11 марта оккупационная армия России совершила очередное военное преступление против мирных жителей Херсона. Путинские захватчики целенаправленно сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутный автобус.

Видео дня

Вследствие теракта пострадали 20 человек. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Подробности преступления

По информации следствия, ориентировочно в 12:40 в Херсоне российская армия атаковала взрывчаткой с беспилотника маршрутный автобус. Предварительно известно, что в результате этой атаки 20 пассажиров маршрутки получили травмы разной степени. Им оказывают помощь медики.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными из России.

В областной военной администрации уточнили, что российские террористы целенаправленно атаковали маршрутное такси в Днепровском районе Херсона. Также в ОВА уточнили, что в результате этого удара пострадали 20 человек.

В результате попадания транспортное средство уничтожено. Также в областной администрации подчеркнули, что оккупанты видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар.

В больницу доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет. Среди пострадавших оказался 17-летний подросток. По меньшей мере, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подростку оказана помощь на месте.

Женщины 46 и 59 лет и 52-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь

Напомним, 10 марта, российская оккупационная армия с помощью беспилотника атаковала центр города Херсон. В результате удара пострадали три человека.

Ранее OBOZ.UA сообщаля, что в Херсоне Служба безопасности разоблачила супругов, которые помогали российским оккупантам корректировать обстрелы и призывали к захвату города. Задержанные местные жители активно сотрудничали с врагом через соцсети и личные наблюдения на территории громады.

