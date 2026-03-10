Оккупанты ударили из БПЛА по центру Херсона: горели авто, есть пострадавшие. Видео

Во вторник, 10 марта, российская оккупационная армия с помощью беспилотника атаковала центр города Херсона. В результате удара пострадали три человека.

Также повреждены машины и дома мирных жителей. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Что известно об атаке

По информации чиновника, захватчики ударили из БПЛА по Херсону около 11:00.

В результате обстрела сгорели две гражданские машины и получили повреждения жилые дома. После прилета на месте атаки возникли пожары, которые оперативно потушили пожарные.

"Пострадали две женщины, которым 44 и 60 лет, а также 59-летний мужчина. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", – сообщил Прокудин.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, российская армия утром 10 марта нанесла авиаудар управляемыми авиабомбами по Славянску в Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Удар пришелся по центру города, там повреждены жилые дома и автомобили.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 марта российская оккупационная армия обстреляла Харьков. С помощью БПЛА захватчики ударили по Холодногорскому району. В результате обстрела ранения получили мирные жители.

