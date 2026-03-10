В Генштабе заявили о поражении складов ГСМ, станции РЭБ и пункта управления БПЛА врага

В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины осуществили серию ударов по военной инфраструктуре российской армии. Под огневым поражением оказались склады горюче-смазочных материалов, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления беспилотниками и артиллерийские позиции оккупантов.

Операции проводились для снижения наступательного потенциала армии РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украинские ударные беспилотники поразили склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки. Также зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника в районе Донецка.

Кроме того, Силы обороны атаковали пункт управления ударными беспилотниками российских войск неподалеку Мирнограда. Огневому поражению подверглись подразделение артиллерии оккупантов в окрестностях Сухецкого и артиллерийская пушка у Дорожнянки в Донецкой области.

Отдельно украинские военные нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника. Речь идет о позициях оккупантов в районах Новониколаевки на временно оккупированной территории Запорожской области, Селидово в Донецкой области и вблизи Покровска.

Силы обороны и в дальнейшем будут системно поражать военные объекты России, чтобы ослабить ее наступательные возможности и уменьшить боевой потенциал на фронте.

