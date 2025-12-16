Вооруженные силы Украины успешно атаковали колонну зенитного ракетного комплекса С-400, которая находилась на марше в Белгородской области. Это произошло еще 14 декабря около 16:30 – дроны ВСУ ударили по технике российских захватчиков, которая находилась на марше через Раевку.

Успешность поражения подтвердили в связанном со спецслужбами Telegram-канале "Досье шпиона". Также несколько милиарных пабликов, ссылаясь на указанный канал, добавили видео пораженной колонны "еще до удара".

Уничтожение техники врага

"Удар осуществлен с использованием шести ударных БПЛА. В результате удара уничтожена пусковая установка 5П85СМ2-01; повреждена пусковая установка 5П85СМ2-01; также уничтожены четыре зенитные управляемые ракеты 48Н6ДМ. Среди личного состава потерь нет", – сообщили в Telegram-канале "Досье шпиона".

Очень существенная потеря для российских военных, потому что похоже, что этот комплекс С-400 охотился на украинские самолеты F-16 и МиГ-29 с Су-27, которые бомбили российские позиции в Харьковской области, отмечают эксперты.

О чем речь

Комплексы С-400 "Триумф" считаются одной из ключевых систем ПВО России, они предназначены для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников на дальности до 400 километров и на высотах от нескольких метров до десятков километров.

Стоимость одной пусковой установки "С-400" может составлять от 20 до 30 миллионов долларов, а цена одной ракеты 48Н6ДМ оценивается в диапазоне 1-2 миллиона долларов. Таким образом, суммарный финансовый ущерб России от уничтожения одной пусковой установки, повреждения второй и потери четырех ракет может колебаться в размере 30-40 миллионов долларов.

Что предшествовало

Раевка – маленький хутор в Корочанском районе Белгородской области (в восточной части украинской сплошной этнической территории – восточной Слобожанщины), его население составляет всего восемь человек.

Видимо, именно из-за размеров этого населенного пункта на вышеупомянутый удар ВСУ не обратили внимание – потому что в тот день, причем примерно в то же время раздавались взрывы в Москве. Да и вообще 14-го в России было неспокойно – хотя оккупанты пытались отразить воздушную атаку, все равно произошло немало прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины Сил специальных операций уничтожили сразу весь комплекс С-400 "Триумф " – поражение пусковой установки и радиолокационной станции было осуществлено на территории Калужской области, и украинская атака стоила агрессору потерей техники стоимостью в 1,2 млрд долларов.

