В России и оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы: горят нефтебазы и не только. Видео

С вечера 13 декабря в России и на временно оккупированных территориях Украины было неспокойно – оккупанты пытались отразить воздушную атаку. Работала ПВО российских захватчиков, но, предварительно, произошло немало прилетов.

По неподтвержденной информации Telegram-каналов, с "бавовной" могли познакомиться (часть данных требует уточнения):

Симферопольская нефтебаза, Крым:

Объект, вероятно нефтебаза, в городе Гвардейское, Крым;

Нефтебаза в городе Урюпинск (Волгоградская область РФ) – подтверждено;

Смоленская ГРЭС (Озерный, Смоленская область РФ);

Энергетика на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.

Взрывы в Крыму

Вечером в среду на территории Крыма раздавалась серия взрывов. По некоторой информации, загорелась нефтебаза (возможно, даже две). О попаданиях заявлялось в поселке Гвардейское Симферопольского района и в самом Симферополе.

Местные так называемые власти, по состоянию на 23:40 (по Киеву), информировали только о тревоге, фиксировании в небе украинских БПЛА и задействовании противовоздушной обороны. Также оккупанты призвали "доверять только официальным источникам информации". О прилетах в то время подтверждений от чиновников-захватчиков или МО РФ не было.

Пропаганда тем временем напоминала жителям полуострова о запрете на съемки:

Взрывы в Волгоградской области России

В Урюпинске произошло возгорание на нефтебазе, дрон попал по меньшей мере в один из резервуаров. Информацию об этом, а также видеоподтверждение, опубликовали очевидцы.

Поскольку россияне наснимали нефтебазу после удара с разных сторон и показали явное возгорание, местным властям пришлось подтвердить атаку.

Губернатор Волгоградщины Андрей Бочаров заявил про пожар из-за атаки БПЛА и эвакуацию жителей прилегающих к нефтебазе домов. Пострадавших нет, добавил чиновник.

Взрывы в Смоленской области РФ

В период с 19:00 до 22:00 (по Киеву) министерство обороны государства-агрессора России отчиталось о "перехвате и уничтожении" 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них 7 якобы были ликвидированы над Смоленщиной. Пресс-служба захватчиков делилась таким списком:

41 – над территорией оккупированного украинского Крыма (Украина);

24 – над Брянской областью;

7 – над Смоленской областью;

6 – над Белгородской областью;

6 – над Курской областью;

5 – над Орловской областью;

3 – над Тульской областью;

1 – над Калужской областью;

1 – над Липецкой областью.

В местных пабликах россияне делились впечатлениями от взрывов и писали о попадании по Смоленской ГРЭС.

Взрывы на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей

Telegram-канал DroneBomber нашел подтверждение результативных ударов по объектам, захваченным россиянами, и проблемах с электроснабжением на ВОТ. Взрывы раздавались на Запорожье и Херсонщине.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 13 декабря, в российском Саратове БПЛА атаковали местный НПЗ: там вспыхнул пожар. В Воронежской области под атакой было предприятие "Минудобрения", принадлежащее холдингу "Росхим".

