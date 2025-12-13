Дроны атаковали НПЗ в российском Саратове: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на субботу, 13 декабря, в российском Саратове пожаловались на атаку дронов. Они, как сообщали россияне, атаковали местный НПЗ: там вспыхнул пожар.

Местные власти заявили об "атаке на гражданскую инфраструктуру" и о погибшем. Кадры из Саратова собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Первые сообщения о том, что Саратов готовится встречать неизвестные добрые дроны, появились еще на исходе минувших суток: около 22:50 в области объявили об "опасности БпЛА", а в местном аэропорту запустили "план Ковер" (отменили же ограничения лишь около 5 часов утра по Киеву).

Довольно скоро в облцентре начали звучать взрывы, которые, по версии местных пабликов, "эволюционировали" от "громких" до "оглушающих хлопков".

Их, утверждали россияне, было "не меньше десяти".

По данным Exilenova+, под атакой оказался Саратовский НПЗ. Российская ПВО пыталась сбить летящие на предприятие БпЛА, но, судя по появившемуся в районе его расположения зареву – не очень успешно.

"Местные говорят, что были прилеты и к заводу едут пожарки", – отметили в Exilenova+, позже указав на окутавший район попадания дым.

Автор одного из видео происходящее в Саратове описал словами: "Небо красным стало просто – и все".

Саратовский НПЗ, который предположительно был атакован этой ночью, только недавно возобновил работу после ремонта, который понадобился после предыдущих атак, отметили в Exilenova+.

Около 2 часов ночи по киевскому времени атаку и ее результативность подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший", – написал чиновник.

А в Exilenova+ уточнили: "гражданской инфраструктурой" он именовал нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий топливом, в том числе, российскую оккупационную армию.

"Саратовский нефтеперерабатывающий завод" — это одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий. Он входит в структуру российского гиганта "Роснефть".

Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год — 7,2 млн тонн, в 2023 году — 4,8 млн тонн.

Предприятие выпускает более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

Завод задействован в обеспечении потребностей ВС РФ.

Объектом интереса Сил обороны Саратовский НПЗ становился неоднократно. Только в этом году, до сегодняшней ночи, он был атакован не менее восьми раз.

Так, 10 августа 2025 года, в результате атаки беспилотников, существенные повреждения получили технические конструкции установки "ЭЛОУ-АВТ-6", а также трубопровод, соединяющий установки завода.

Последующие атаки произошли 16 и 20 сентября, 16 октября, 3-го, 11-го, 14-го и 28-го ноября.

