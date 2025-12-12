Поднялся черный дым: в российском Орске прогремел взрыв, горит стратегический завод. Фото и видео

Днем 12 декабря в Орске Оренбургской области прогремел взрыв. После него в городе вспыхнул пожар.

Сообщается о поражении стратегического предприятия – Орского механического завода. Кадры с дымом над заводом появились в сети, о пожаре сообщило, в частности, российское независимое издание ASTRA.

Что известно

В ASTRA около 10 часов по киевскому времени констатировали: в Орске пылыхает механический завод.

"Местные жители сообщают о крупном пожаре в Орске в районе машиностроительного предприятия "Механический завод". Комментариев властей города и экстренных служб пока нет", – отмечено в сообщении, опубликованном в 10:04 по Киеву.

По данным Telegram-канала Exilenova+, пожару предшествовал мощный взрыв, впечатлениями от которого делились в сети местные жители.

Они же впоследствии помогли установить и место, где произошел инцидент: речь идет, согласно сообщениям россиян, о местном механическом заводе. Об этом же свидетельствуют и кадры, снятые рядом с предприятием.

Из разных районов Орска заметен зрелищный столб дыма, который поднялся в небо после взрыва. Он чем-то напоминает "ядерный "гриб".

Новость дополняется