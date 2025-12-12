Заиграла видно издалека: дроны атаковали НПЗ в российском Ярославле. Видео

В России пожаловались на новую атаку дронов. Взрывы, в частности, в ночь на 12 декабря звучали в российском Ярославле.

Местные жители утверждают, что был атакован один из крупнейших НПЗ России – "Ярославнефтеоргсинтез", на территории предприятия вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О взрывах в Ярославле местные паблики начали писать около 4 часов утра по киевскому времени. Они насчитали "более пяти" "громких хлопков" над регионом.

Подхватившие тему крупные Z-паблики писали о "пяти-семи" взрывах – но не над всей областью, а только над городом. Также пропагандистов озадачил "непонятный гул в небе", над Ярославлем, который "атакуют второй день подряд".

"Ярославль, местные сообщают что был атакован местный НПЗ", – резюмировали в Exilenova+ содержание комментариев россиян, которые они оставляли после взрывов.

Об атаке на этот НПЗ со ссылкой на местных писало и независимое российское издание ASTRA.

В аэропорту Ярославля объявили "план Ковер": самолеты прекратили взлетать и садиться с 3 часов ночи.

О "беспилотной опасности" же местный губернатор заявлял в 03:21 по Киеву.

Пока пропагандисты писали о "дыме над одним из районов" – в сети появилось множество кадров, показавших его источник: большой пожар, как сообщается, над местным НПЗ. Ав Exilenova+ не без доли сарказма отметили, что тушить завод россияне не спешат, приложив к сообщению фото со стоящими вдоль дороги пожарными машинами.

Атакованный НПЗ входит в пятерку самых больших в РФ

Оказавшийся под очередной атакой завод "Ярославнефтеоргсинтез" (альтернативные названия – "Славнафта-Ярославнефтеоргсинтез", "Славнафта-ЯНОС") является крупнейшим НПЗ на севере России.

Предприятие топливно-масляного профиля специализируется на переработке нефтепродуктов и входит в пятерку крупнейших НПЗ России по объему первичной переработки нефти, а также является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Центрального федерального округа.

Основные акционеры предприятия — компании "Газпром нефть" и "Роснефть".

На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и топочный мазут; базовые, компрессионные, трансмиссионные и индустриальные масла; битумы — дорожные, кровельные и строительные; парафино-восковая продукция, ароматические углеводороды.

Среди потребителей продукции завода — почти все крупные предприятия Центрального и Северо-Западного регионов России, а также аэропорты, управление Северной железной дороги и объекты военно-промышленного комплекса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дроны СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. По важному для агрессора объекту произошло не менее четырех попаданий.

Также накануне дроны атаковали Смоленскую область, разгорелся пожар. Под ударом оказалось предприятие ПАО "Дорогобуж", а также, вероятно, расположенная по соседству ТЭЦ в одноименном городе.

