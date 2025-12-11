Под ударом были предприятие и ТЭЦ: дроны атаковали Смоленскую область, разгорелся пожар. Фото и видео

В ночь на 11 декабря Смоленскую область РФ атаковали дроны-камикадзе. Серия мощных взрывов прогремела в городе Дорогобуж.

Целью атаки стало предприятие ПАО "Дорогобуж", а также, вероятно, соседняя ТЭЦ. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в Смоленской области

По предварительным данным, предприятие по производству минеральных удобрений и промышленной продукции в городе Дорогобуж атаковали несколько десятков БПЛА.

После атаки на территории объекта возник сильный пожар. Очевидцы зафиксировали возгорание и показали на видео, что пламя с территории предприятия поднялось выше многоэтажек.

Также в Смоленской области могла быть атакована ТЭЦ, которая расположена в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района. Это одна из энергетических станций региона с комбинированной выработкой тепла и электричества.

В министерстве обороны РФ подтвердили, что Смоленскую область атаковали дроны. По информации террористического ведомства, в небе над регионом было уничтожено 6 беспилотников. Кроме того, оккупанты заявили, что в течение ночи над Россией дежурными средствами ПВО якобы были перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Что известно о предприятии

ПАО "Дорогобуж" – это крупное промышленное предприятие, расположенное в Смоленской области, и входящее в Группу "Акрон", одного из ведущих производителей минеральных удобрений. Это предприятие является крупнейшим промышленным предприятием, работодателем, налогоплательщиком и экспортером Смоленской области.

Продукция завода – минеральные удобрения: азотные удобрения (аммиачная селитра), сложные удобрения (NPK, азофоска). Производство товарной продукции в 2024 году составило около 2,1–2,3 млн тонн. Предприятие производит значительную долю российского объема аммиачной селитры и азофоски.

Аммиачная селитра используется в основном для сельского хозяйства. Однако, помимо сельскохозяйственного, также имеет промышленное назначение и является компонентом некоторых взрывчатых веществ.

Таким образом, продукция предприятия (особенно аммиачная селитра и азотная кислота) является продукцией двойного назначения с потенциальным использованием в оборонной сфере в качестве сырья или компонента.

Напомним, в ночь на 11 декабря в Новгородской области РФ было неспокойно. Взрывы прогремели в Великом Новгороде, под ударом БПЛА там был химический завод ПАО "Акрон".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 декабря ряд российских городов оказались под атакой дронов-камикадзе. Многочисленные взрывы прогремели в Чебоксарах, Рязани и Липецке. На некоторых локациях после атаки возникли сильные пожары.

