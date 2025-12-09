Российские Чебоксары, Рязань и Липецк оказались под атакой: говорят о прилете. Видео

В ночь на 9 декабря ряд российских городов оказались под атакой дронов-камикадзе. Многочисленные взрывы прогремели в Чебоксарах, Рязани и Липецке.

На некоторых локациях после атаки возникли сильные пожары. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности о взрывах

В городе Чебоксары (республика Чувашия) взрывы прогремели уже под утро. Местные жители заявили, что слышали над городом не менее 10 сильных взрывов.

Местные власти заявили, что в результате работы российской ПВО в Юго-Западном районе фрагменты дрона влетели в многоэтажное здание. В результате произошло возгорание, выбиты окна, частично обрушены балконы и поврежден фасад. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

После атаки БПЛА несколько улиц в Чебоксарах перекрыли. Кроме того, в городе введены временные ограничения движения на нескольких магистралях.

"Экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Проводятся аварийно-восстановительные мероприятия, осуществляется обеспечение безопасности жителей. В Чебоксарах временно ограничено движение на ряде городских магистралей", – заявил глава республики.

Взрывы ночью также прогремели в Рязанской области. По информации местных властей, регион подвергся массированному налету БПЛА. В минобороны РФ также подтвердили информацию об атаке.

Террористическое ведомство заявило, что 10 украинских БПЛА самолётного типа были уничтожены над Рязанской областью в течение ночи. Губернатор Рязанской области Павел Малков утверждает, что "пострадавших и серьёзных повреждений нет". При этом чиновник выдал, что на месте атаки работают оперативные службы и оценивается материальный ущерб.

В Липецке атака началась сразу после полуночи. Местные жители жаловались, что от мощных взрывов в домах тряслись стены. Также в минобороны РФ сообщили, что над Липецкой областью якобы уничтожили три беспилотника.

По информации мониторинговых каналов, в Липецке было атаковано предприятие "Коксохиммонтаж".

Ранее в сети показали последствия атаки на нефтебазу в Ливнах Орловской области РФ. Спутники зафиксировали уничтожение двух больших резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 4 декабря подтвердил поражение химического завода "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае страны-агрессора России. Как отметили в командовании ВСУ, поражение "одного из крупнейших химических предприятий агрессора" было проведено "в рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам".

