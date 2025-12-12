ВСУ за сутки отминусовали еще 1400 российских оккупантов и вражеский самолет: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1400 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 186 тыс. 480 человек.

Ликвидировано также почти 400 единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 11 декабря, украинские воины ликвидировали два танка (11 406), шесть боевых бронированных машин (23 705), 16 артиллерийских систем (35 008), две РСЗО (1 566), три средства ПВО (1 256), один самолет (432), 253 БпЛА оперативно-тактического уровня (89 401) и две крылатые ракеты (4 060).

Также уничтожено 107 единиц автомобильной техники и автоцистерн (69 614) и две единицы спецтехники (4 924).

В целом Россия за сутки потеряла 394 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 347 вертолетов, 4 058 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, подводную лодку.

