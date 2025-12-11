Минус самолет с экипажем: украинский дрон попал в военно-транспортный Ан-26 на аэродроме в Крыму

Вечером 11 декабря на военном аэродроме "Кача", что неподалеку от Севастополя в оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Там украинские дроны попали и, соответственно, уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26.

Из-за попадания украинских дронов были убиты и ранены российские военные захватчики. Об этом сообщают и в российских провоенных пабликах, и украинские партизаны из движения "Атеш".

Попадание в самолет

Пока никаких подробностей нет, кроме того, что российский транспортный самолет был атакован украинским беспилотником. Убитые и раненые на месте происшествия, вероятно, или экипаж самолета с пассажирами, или наземный персонал аэродрома.

В движении сопротивления "Атеш" утверждают, что помогли Силам обороны Украины провести эту операцию. Причем это подтверждается анонсом "хлопка" в Каче, который партизаны сделали еще в три часа дня.

В пабликах Севастополя местные жители жаловались на взрывы в поселке Кача. Оккупационная администрация Крыма пока никак не прокомментировала инцидент.

О чем речь

Аэродром Кача (geo: 44.7726,33.5742) используется врагом как военная база для авиации, вертолетов и беспилотников, здесь базируется 318-й отдельный смешанный авиаполк с самолетами Ан-26, Бе-12 и вертолетами Ка-27. С этого аэродрома оккупанты запускают дроны по югу Украины.

Кача – то есть, непосредственно военный аэродром – до этого по меньшей мере пять раз был атакован украинскими защитниками. Это произошло в октябре 2022 и в мае 2023 года. А в сентябре 2025 года спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" впервые в истории сожгли на этом аэродроме два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Также Кача "попала под раздачу" 12 октября.

И, как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 декабря этого года на территории аэродрома "Кача" опять таки спецподразделение ГУР МО Украины "Примары" поразило российский многоцелевой истребитель МиГ-29. Также в эту ночь под удар "Призраков" попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

