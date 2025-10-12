В Крыму прогремели взрывы возле трех российских аэродромов, – местные жители

Утром 12 октября во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По свидетельствам очевидцев, взрывы прогремели на нескольких военных аэродромах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на очевидцев событий. Детали уточняются.

По данным местных жителей, около 04:54-04:57 в оккупированном Крыму прогремели три-четыре взрыва в районе военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Примерно в 06:00 стало известно о новых взрывах вблизи аэродрома "Саки" в поселке Новофедоровка.

Очевидцы отмечают, что звук взрывов не был похож на работу российской ПВО. По состоянию на утро 12 октября официального подтверждения причин взрывов нет.

Предыдущие атаки на российские аэродромы

30 августа утром на территории оккупированного Крыма раздавалась серия взрывов. Российские источники сообщали, что полуостров атаковали украинские беспилотники. Под ударом был аэродром "Гвардейское". Оккупационные власти еще ночью сообщали о взрывах, а утром начали жаловаться на новую волну беспилотников. Пропагандисты сообщали, что большинство БПЛА сбили над Черным морем, однако очевидцы отмечали о прямых попаданиях по объекту.

8 августа российские источники сообщали об атаке беспилотников в городе Миллерово Ростовской области РФ. Ночью жители слышали взрывы, после которых над городом было видно зарево от пожара. По предварительным данным, целью удара мог быть военный аэродром, откуда оккупанты часто запускают дроны-камикадзе.

В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на оккупированном полуострове. Украинские беспилотники атаковали пять российских истребителей на аэродроме "Саки".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во временно оккупированном Россией Крыму усиливается топливный кризис. В дополнение к огромному дефициту топлива оккупационные власти мизерные запасы направляет на нужды российских войск, то же, что достается гражданским, просто гробит машины.

Также появились подробности атак по объектам России во временно оккупированном Крыму. Все они произошли за прошедшие сутки, 5 октября. Отмечается, что во время этих попаданий были атакованы зенитный ракетный комплекс "С-400" и командный пункт оккупантов.

