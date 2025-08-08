Под прицелом был военный аэродром: дроны атаковали российское Миллерово, вспыхнул пожар. Фото и видео

В России пожаловались на атаку дронов на Миллерово Ростовской области. В городе ночью звучали взрывы, после которых местные жители наблюдали зарево от пожара.

Одной из вероятных целей ночной атаки мог быть местный военный аэродром, с него россияне часто запускают дроны-камикадзе типа "шахед". О последствиях атаки пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Что известно

Ростовская область минувшей ночью пребывала под атакой дронов. В частности, взрывы звучали в Миллерово.

После них в районе расположенного возле города военного аэродрома вспыхнул пожар.

"В Ростове после атаки БПЛА очевидцы наблюдают пожар. По предварительным данным, одной из целей атаки был военный аэродром в Миллерово",– отмечено в сообщении.

В сети также появилось видео, зафиксировавшее, как утверждается, пожар в районе военного аэродрома.

Факт атаки вынужден был признать губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он традиционно заявил об ее "отражении". Зарево от пожара же чиновник объяснил "горением цистерны с бензином".

Российский город Миллерово является важным автотранспортным и железнодорожным узлом. Известен он также тем, что в 5 км к северо-западу от города расположен одноименный военный аэродром. Там базируется 31 истребительный авиационный полк 1 смешанной авиационной дивизии.

Но украинцам аэродром Миллерово больше знаком по ежедневным сводкам Воздушных сил Вооруженных сил Украины о воздушных атаках РФ: практически в каждой из них Миллерово упоминается как одна из точек запуска российских "шахедов".

Предыдущие удары по аэродрому "Миллерово"

Первый удар по аэродрому Миллерово в Ростовской области украинские воины нанесли еще 25 февраля 2022 года: тогда по этому военному объекту прилетела ракета "Точка-У".

Этот удар начал целую вереницу поражений аэродрома. Так, удары по нему активно наносились в 2024 году.

В июле того года прилетело в районе аэродрома и нефтебазы, после этого фиксировались три очага пожара.

В сентябре 2024-го на аэродроме снова фиксировался прилет и пожар.

"Бавовна" навестила "Миллерово" также и в декабре прошлого года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дроны атаковали воинскую часть в Славянске-на-Кубани: там вспыхнул пожар.

Горел благодаря украинским БпЛА также Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Он подвергся ударам не впервые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!