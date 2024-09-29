Дроны атаковали аэродром 'Миллерово' в 200 км от фронта и вызвали пожар: СМИ указали на доказательства

В ночь на 29 сентября украинские дроны могли атаковать российский аэродром "Миллерово" в Ростовской области, где базируется вражеская тактическая авиация. Системой мониторинга NASA Firms на части аэродрома и вблизи него зафиксирован пожар.

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При этом кремлевские пропагандисты и минобороны РФ заявляют о разном количестве БПЛА. Об этом сообщает портал Defense Express.

Аэродром "Миллерово", расположенный в 200 км от текущей линии фронта, мог попасть под атаку дальнобойными беспилотниками. Днем 29 сентября вблизи аэродрома система мониторинга зафиксировала пожар, который мог стать результатом удара БПЛА.

Аналитики отмечают, что о результативности атаки говорить пока рано. Более того, не стоит исключать тот факт, что, учитывая длительное время подлета БПЛА к цели, оккупанты имели возможность поднять в воздух самолеты с аэродрома.

Стоит отметить, что кремлевские пропагандисты заявили об атаке более 20 дронов, все из которых якобы были сбиты. При этом министерство обороны РФ говорит о других цифрах. В террористическом ведомстве заявили, что якобы 18 дронов были сбиты в пределах Ростовской области, из них 13 единиц – непосредственно в Миллеровском районе.

Напомним, Силы обороны в ночь на 29 сентября поразили очередной крупный российский склад боеприпасов, на этот раз в Волгоградской области. Вражеский арсенал в районе населенного пункта Котлубань за сотни километров от Украины поражен благодаря совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ, которые запустили около 120 дронов разных типов по этой цели.

Ранее сообщалось, что 29 сентября стало известно, что ночью в семи регионах России гремели взрывы, а российские паблики и местные чаты заполонили фото и видео пожаров из разных областей, где ныне расцвела "бавовна".