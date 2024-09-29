Силы обороны Украины подтвердили удар по арсеналу возле поселка Котлубань: запустили 120 дронов-камикадзе

Силы обороны в ночь на 29 сентября поразили очередной крупный российский склад боеприпасов, на этот раз в Волгоградской области. Вражеский арсенал в районе населенного пункта Котлубань в 600 км от границы с Украиной поражен благодаря совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ, которые запустили около 120 дронов разных типов по этой цели.

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После прилета, по словам местных, на объекте начался пожар, что скажется на способностях РФ наносить удары по украинским городам и селам. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке.

Источник отмечает, что в ночь на 29 сентября в ходе совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ был поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.

Атака была совершена около 02:30 ночи: на военный объект украинские воины направили 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. До цели им пришлось пролететь расстояние более чем в 600 км.

В отличие от подорванных арсеналов в Тверской области, в случае со складом под Котлубанью россиянам удалось предотвратить появление многочисленных видео с последствиями попадания. Однако очевидцы в соцсетях рассказывают о громких взрывах и вспыхнувшем после них масштабном пожаре.

"В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет за собой нехватку боеприпасов в обеспечении подразделений оккупационной армии РФ", – отмечает источник.

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