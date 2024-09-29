В России атакован арсенал боеприпасов, где хранилась баллистика из Ирана, – руководитель ЦПД Коваленко

В поселке Котлубань Волгоградской области РФ в ночь на воскресенье, 29 сентября, был атакован состав боеприпасов минобороны РФ. Там хранилась часть партии баллистических ракет из Ирана, а также пусковые к ним.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, атакуемый состав принадлежит Главному управлению ракетно-артиллерийского вооружения минобороны РФ.

"Котлубань, Волгоградская область. Атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны РФ", – написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на этом складе хранилась часть иранской баллистики и пусковые к ним.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в ряде регионов РФ пожаловались на атаку дронов, в четырех регионах вспыхнули пожары. Взрывы раздавались в районе военных городков, других военных и энергетических объектов Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областей.

В частности, СМИ сообщали о попадании в большой склад боеприпасов в поселке Котлубань на Волгоградщине, хотя местные власти заявили о "обезвреживании" БПЛА и отсутствии повреждений военных объектов.

Напомним также, что в начале сентября стало известно, что Россия получила от Ирана первую партию баллистических ракет ближнего действия Fath-360. Предварительно речь шла о поставках более 200 ракет.

По данным Reuters, весь груз оказался некомплектным, поскольку в нем не хватало пусковых установок к ракетам.

В ISW допускают, что Иран задержал поставки пусковых установок в Fath-360 из-за решения предоставить приоритет отправке дополнительных ракет, а не громоздких и легко заменимых пусковых систем, которым Москва может легко найти альтернативу.