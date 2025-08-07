Дроны атаковали воинскую часть в Славянске-на-Кубани: произошел пожар. Фото и видео

В городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

Соответствующие видео слили в сеть местные жители. Telegram-канал ASTRA показал, что в предупреждениях РСЧС (российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) было указано о "возгорании на территории в/ч".

На кадрах, опубликованных местными интернет-пабликами, видно черный дым над районом, где расположен военный объект страны-агрессора.

Жители региона получили уведомления РСЧС об угрозе атаки дронов в 1:21 четверга. Об отмене угрозы "Беспилотная опасность" в Краснодарском крае объявили в 7:38.

Заявление губернатора

Местный губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе "в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший".

"Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь", – отчитался чиновник.

Также он заявил о "небольшом возгорании после падения обломков в Красноармейском районе". Там, согласно его сообщению, обошлось без пострадавших.

Что предшествовало

За ночь и утро 7 августа беспилотники нанесли удары по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, а также по двум железнодорожным станциям в Волгоградской области РФ.

В министерстве обороны государства-агрессора заявили, что их ПВО "уничтожила и перехватила" 82 украинских БПЛА самолетного типа:

31 – над акваторией Азовского моря;

11 – над территорией оккупированного украинского Крыма;

10 – над территорией Ростовской области;

9 – над территорией Краснодарского края;

8 – над акваторией Черного моря;

7 – над территорией Волгоградской области;

4 – над территорией Белгородской области;

1 – над территорией Курской области;

1 – над территорией Орловской области.

Как писал OBOZ.UA, большинство россиян (69%) по состоянию на июль 2025 года были убеждены, что Россия побеждает в войне против Украины. Не поддерживают вторжение и не разделяют убежденности в "успешности СВО" 17% респондентов.

