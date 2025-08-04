Дроны СБУ поразили пять российских истребителей на аэродроме 'Саки': один самолет уничтожен полностью

В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела очередную успешную операцию на оккупированной территории. С помощью дронов удалось поразить 5 российских истребителей на аэродроме "Саки" в Крыму.

Об этом сообщили в СБУ. Там добавили, что один Су-30СМ уничтожен полностью, а стоимость одного самолета составляет от 35 до 50$ млн.

Что известно

"Новая спецоперация СБУ: беспилотники Службы поразили 5 российских истребителей на аэродроме "Саки", один самолет уничтожен полностью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью беспилотники ЦСО "А" СБУ атаковали военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Объект является ключевой авиабазой России для проведения операций в Черном море.

Какие последствия

В результате проведенной спецоперации поражен также склад авиационного вооружения. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Кроме того, поражены три самолета Су-24.

"Враг понес значительный ущерб. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50$ млн", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ подчеркнули, что успешно проведенная операция является значительным шагом к уменьшению способностей оккупантов продолжать агрессию против Украины.

"Успешная спецоперация СБУ в Саках – это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины. Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле!" – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 июля на военном аэродроме "Армавир" (Краснодарский край) произошел пожар, в результате которого загорелся российский учебно-боевой истребитель Су-27УБ. Этот самолет оккупанты используют для подготовки курсантов Краснодарского авиационного училища.

Как писал OBOZ.UA, 3 августа Силы обороны Украины нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов аэропорта "Сочи" в Краснодарском крае России. На пораженном объекте начался мощный пожар. На аэродроме также размещалась армейская авиация оккупантов.

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