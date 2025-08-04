Силы обороны нанесли удар по базе ГСМ аэропорта 'Сочи': вспыхнул мощный пожар. Фото

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по базе горюче-смазочных материалов аэропорта "Сочи" в Краснодарском крае России. Объект поражен, вспыхнул мощный пожар. На аэродроме также размещалась армейская авиация оккупантов.

Об этом 4 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Удар нанесли в воскресенье, 3 августа, Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Детали атаки

По данным Генштаба, накануне украинские защитники поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи".

На территории объекта вспыхнул сильный пожар. Известно, что на аэродроме также размещалась армейская авиация войск страны-агрессора.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию рф против Украины. Продолжение следует..." – говорится в сообщении.

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