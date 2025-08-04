Под ударом был железнодорожный узел: дроны атаковали Волгоградскую область России, есть последствия. Фото и видео

В ночь на 4 августа группа беспилотников атаковала объект страны-агрессора РФ, который работает на ее оккупационную армию. В частности, в городе Фролово Волгоградской области были поражены железнодорожный узел и диспетчерская на его территории.

На месте прилетов вспыхнули пожары. Видео ударов опубликовали в сети сами же россияне.

Атакован важный железнодорожный узел РФ

Telegram-канал Exilenova+ пишет, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать стратегическую инфраструктуру врага в российском тылу.

Так, на этот раз был атакован важный железнодорожный узел во Фролово, что стало уже 11 или 12-м ударом по железнодорожным развязкам россиян.

"Видео с горящими бочками на железной дороге, сделанное дешевым искусственным интеллектом. Как будет нормальное видео с пожаром, сбросим отдельно", – говорится в посте с геолокацией пораженного объекта (49.7658197, 43.6550573).

Также отмечается, что ночью в понедельник беспилотники поразили диспетчерскую на территории железнодорожного узла в городе Фролово (49.76649, 43.65397).

На опубликованных россиянами видео можно услышать и увидеть пролет БПЛА, а еще – моменты ударов и вспышки, осветившие ночное небо после взрывов. Также видно российских железнодорожников, которые, под споры на тему, сколько же было дронов/прилетов, смотрели, как горит диспетчерская.

Что предшествовало

В ночь на 3 августа дроны атаковали нефтебазу в Сочи Краснодарского края России. После десятка взрывов там вспыхнул масштабный пожар. Губернатор региона утверждал, якобы это "обломки БПЛА" попали в цистерну с нефтепродуктами.

Также в ночь на 3 августа под атакой также находился Воронеж. Этой ночью, 4 августа, город снова оказался под атакой БПЛА – россияне насчитали по меньшей мере пять взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа в Волгоградской области РФ из-за взрывов вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Эта магистраль обеспечивает энергией ряд объектов российского военно-промышленного комплекса.

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