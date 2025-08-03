В Сочи прогремели взрывы: поражена нефтебаза возле аэропорта, вспыхнул пожар. Видео

Ночью в воскресенье, в городе Сочи в Краснодарском крае России снова было шумно. Его атаковали БПЛА, прозвучали десятки взрывов, вспыхнул пожар на нефтебазе.

Кадрами атаки на Сочи россияне делились в сети. На одном из видео местный житель утверждает, что пожар вспыхнул на улице Авиационной – там неподалеку от аэропорта "Сочи" расположена крупная нефтебаза.

На других видео россияне говорят, что горит нефтебаза в Адлере (это район Сочи).

Была поражена нефтебаза компании "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" (ул. Авиационная, 17/6). Сообщается о нескольких попаданиях дронов по этому объекту.

"На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной", – заявил позже мэр Сочи Андрей Прошунин.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля Краснодарский край РФ тоже атаковали беспилотники. Громко было в курортном городе Сочи, там была поражена нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" по адресу ул. Таврическая, 1/4.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!