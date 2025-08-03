В Сочи прогремели взрывы: поражена нефтебаза возле аэропорта, вспыхнул пожар. Видео
Ночью в воскресенье, в городе Сочи в Краснодарском крае России снова было шумно. Его атаковали БПЛА, прозвучали десятки взрывов, вспыхнул пожар на нефтебазе.
Кадрами атаки на Сочи россияне делились в сети. На одном из видео местный житель утверждает, что пожар вспыхнул на улице Авиационной – там неподалеку от аэропорта "Сочи" расположена крупная нефтебаза.
На других видео россияне говорят, что горит нефтебаза в Адлере (это район Сочи).
Была поражена нефтебаза компании "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" (ул. Авиационная, 17/6). Сообщается о нескольких попаданиях дронов по этому объекту.
"На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной", – заявил позже мэр Сочи Андрей Прошунин.
Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля Краснодарский край РФ тоже атаковали беспилотники. Громко было в курортном городе Сочи, там была поражена нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" по адресу ул. Таврическая, 1/4.
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