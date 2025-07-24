В Сочи прогремели взрывы: поражена нефтебаза, вспыхнул пожар. Видео

В ночь на четверг, 24 июля, Краснодарский край РФ атаковали беспилотники. Громко было в курортном городе Сочи, там поражена нефтебаза.

Россияне в сети писали о взрывах и публиковали кадры атаки БПЛА. Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая, сообщил глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.

"Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе", – написал он.

"Друзья, прошу не выкладывать в сеть никаких (!) фото и видео атаки, работы ПВО, средств защиты объектов. Эта информация может быть использована врагом. Относитесь к запрету максимально серьезно", – призывал Плишкин россиян, однако они его не послушали.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на объекте вспыхнул пожар.

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