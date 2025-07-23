Украинские дроны атаковали Ростовскую область: сообщают о попадании в вокзал и ГРЭС. Видео

В Новочеркасск Ростовской области России в ночь на 23 июля прилетели неизвестные дроны. Предварительно, попадание было по местной ГРЭС в микрорайоне Донской; в городе наблюдались перебои с электричеством.

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Интернет-паблики делились соответствующими фото и видео. Местные жители сообщали, что слышали звуки БПЛА, работу ПВО и взрывы. В нескольких локациях произошли пожары.

Местные Telegram-каналы заявили, что обломки беспилотников упали рядом с железнодорожным вокзалом, а также попали по территории "Ростелекома" (его здание повреждено).

Еще один сбитый дрон упал на открытой местности в Несветайском районе города.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по целям на территории России, связанным с военно-промышленным комплексом страны-террориста. В этот раз под атакой БПЛА оказался Новокуйбышевский нефтехимический завод.

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