Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтехимический завод: он входит в производственную цепь российского ВПК. Фото и видео

В ночь на 22 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по целям на территории России, связанным с военно-промышленным комплексом страны-террориста. В этот раз под атакой БПЛА оказался Новокуйбышевский нефтехимический завод.

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В районе предприятия прогремели мощные взрывы. Момент атаки на завод опубликовали очевидцы в Telegram.

Взрывы в Самарской области РФ

Ночью целью украинских дронов стала Самарская область, а именно предприятие, которое работает на российский ВПК. Местные власти предупреждали об угрозе атаки БПЛА после полуночи.

В скором времени в аэропорту Самары были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Работа аэропорта была парализована около трех часов.

Очевидцы опубликовали в сети видео с пролетом многочисленных БПЛА в районе города Новокуйбышевск, где расположен нефтехимический завод. Также россияне жаловались, что в момент атаки прогремели сильные взрывы.

В РФ хвастаются "успешной" работой ПВО

Местные власти после ночной атаки дронов по традиции отчитались, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили все беспилотники. В частности, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выдал, что на территории региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий "уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов". Чиновник утверждает, что "жертв и разрушений нет".

Стоит отметить, что в момент атаки на территории Самарской области вводились временные ограничения мобильного интернета. Местные власти заявили, что "эта необходимая мера помогает подавлять БПЛА".

Местные жители жаловались, что не слышали сигнал тревоги и выбегали из квартир в нижнем белье. Кроме того, россияне заявили, что БПЛА пытались сбить из стрелкового оружия, но большинство попыток были безуспешными.

Реакция Украины после атаки на Самарскую область

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что Новокуйбышевская нефтехимическая компания – одно из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, входящее в производственную цепь ВПК, оказалось под атакой.

По его словам, предприятие производит компоненты, которые применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки. Конкретно они используются для артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет. Объем переработки – около 1 млн тонн в год.

Чем занимается Новокуйбышевский нефтехимзавод

Новокуйбышевская нефтехимическая компания является одним из крупнейших производителей в области газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе.Предприятие входит в производственную цепь военно-промышленного комплекса Россия.

В частности, компания играет значительную роль в обеспечении российского военно-промышленного комплекса несмотря на то, что ее продукция позиционируется как гражданская.

Согласно доступной информации, завод поставляет компоненты для производства взрывчатых веществ, ракетного топлива и боеприпасов. Предприятие поставляет компоненты на Казанский пороховой завод, который производит порох для различных видов вооружений.

Также завод поставляет продукцию на Свердловский завод (Нижегородская область), где она используется в производстве взрывчатых веществ, включая октоген и гексоген, которые являются компонентами артиллерийских боеприпасов.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания производит более 50 наименований продукции, включая сжиженные газы, бензол, фенол, ацетон и олефины. Она также является единственным в России производителем синтетического этанола и Паратретичного бутилфенола.

Что предшествовало атаке в Самарской области

Накануне атаки в Новокуйбышевске под ударом украинских БПЛА оказалась Ростовская область. В поселке городского типа Каменоломни сгорел большой железнодорожный узел.

Предприятие "Российские железные дороги" сообщило о повреждении контактной сети в результате падения обломков дронов. Тогда сразу задержали более 50 поездов дальнего следования и отменили ряд пригородных электричек.

Кроме того, в ночь на 21 июля дроны атаковали Московскую область. В населенных пунктах Климовск и Киевский вспыхнули пожары, власти страны-агрессора утверждают о 18 сбитых БПЛА, однако местные паблики обнародовали видео пролета беспилотников, а также последствий атаки.

Напомним, что 20 июля после атаки дронов по Москве в аэропортах России возник масштабный коллапс, сотни рейсов отменены и задержаны. На железных дорогах страны-агрессора также хаос, более сотни поездов идут с задержками до 15 часов.

Недавно в сети появились данные о последствиях атаки БПЛА на завод в Тульской области. В результате ударов повреждены цеха, а производство на предприятии остановили.

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