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Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтехимический завод: он входит в производственную цепь российского ВПК. Фото и видео

Алексей Лютиков
War
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Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтехимический завод: он входит в производственную цепь российского ВПК. Фото и видео

В ночь на 22 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по целям на территории России, связанным с военно-промышленным комплексом страны-террориста. В этот раз под атакой БПЛА оказался Новокуйбышевский нефтехимический завод.

Видео дня

В районе предприятия прогремели мощные взрывы. Момент атаки на завод опубликовали очевидцы в Telegram.

Взрывы в Самарской области РФ

Ночью целью украинских дронов стала Самарская область, а именно предприятие, которое работает на российский ВПК. Местные власти предупреждали об угрозе атаки БПЛА после полуночи.

В скором времени в аэропорту Самары были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Работа аэропорта была парализована около трех часов.

Очевидцы опубликовали в сети видео с пролетом многочисленных БПЛА в районе города Новокуйбышевск, где расположен нефтехимический завод. Также россияне жаловались, что в момент атаки прогремели сильные взрывы.

В РФ хвастаются "успешной" работой ПВО

Местные власти после ночной атаки дронов по традиции отчитались, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили все беспилотники. В частности, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выдал, что на территории региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий "уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов". Чиновник утверждает, что "жертв и разрушений нет".

Стоит отметить, что в момент атаки на территории Самарской области вводились временные ограничения мобильного интернета. Местные власти заявили, что "эта необходимая мера помогает подавлять БПЛА".

Местные жители жаловались, что не слышали сигнал тревоги и выбегали из квартир в нижнем белье. Кроме того, россияне заявили, что БПЛА пытались сбить из стрелкового оружия, но большинство попыток были безуспешными.

Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтехимический завод: он входит в производственную цепь российского ВПК. Фото и видео

Реакция Украины после атаки на Самарскую область

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что Новокуйбышевская нефтехимическая компания – одно из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, входящее в производственную цепь ВПК, оказалось под атакой.

По его словам, предприятие производит компоненты, которые применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки. Конкретно они используются для артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет. Объем переработки – около 1 млн тонн в год.

Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтехимический завод: он входит в производственную цепь российского ВПК. Фото и видео
Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтехимический завод: он входит в производственную цепь российского ВПК. Фото и видео

Чем занимается Новокуйбышевский нефтехимзавод

Новокуйбышевская нефтехимическая компания является одним из крупнейших производителей в области газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе.Предприятие входит в производственную цепь военно-промышленного комплекса Россия.

В частности, компания играет значительную роль в обеспечении российского военно-промышленного комплекса несмотря на то, что ее продукция позиционируется как гражданская.

Согласно доступной информации, завод поставляет компоненты для производства взрывчатых веществ, ракетного топлива и боеприпасов. Предприятие поставляет компоненты на Казанский пороховой завод, который производит порох для различных видов вооружений.

Также завод поставляет продукцию на Свердловский завод (Нижегородская область), где она используется в производстве взрывчатых веществ, включая октоген и гексоген, которые являются компонентами артиллерийских боеприпасов.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания производит более 50 наименований продукции, включая сжиженные газы, бензол, фенол, ацетон и олефины. Она также является единственным в России производителем синтетического этанола и Паратретичного бутилфенола.

Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтехимический завод: он входит в производственную цепь российского ВПК. Фото и видео

Что предшествовало атаке в Самарской области

Накануне атаки в Новокуйбышевске под ударом украинских БПЛА оказалась Ростовская область. В поселке городского типа Каменоломни сгорел большой железнодорожный узел.

Предприятие "Российские железные дороги" сообщило о повреждении контактной сети в результате падения обломков дронов. Тогда сразу задержали более 50 поездов дальнего следования и отменили ряд пригородных электричек.

Кроме того, в ночь на 21 июля дроны атаковали Московскую область. В населенных пунктах Климовск и Киевский вспыхнули пожары, власти страны-агрессора утверждают о 18 сбитых БПЛА, однако местные паблики обнародовали видео пролета беспилотников, а также последствий атаки.

Напомним, что 20 июля после атаки дронов по Москве в аэропортах России возник масштабный коллапс, сотни рейсов отменены и задержаны. На железных дорогах страны-агрессора также хаос, более сотни поездов идут с задержками до 15 часов.

Недавно в сети появились данные о последствиях атаки БПЛА на завод в Тульской области. В результате ударов повреждены цеха, а производство на предприятии остановили.

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