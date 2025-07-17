Повреждены цеха: появились данные о последствиях атаки БПЛА на завод в Тульской области. Видео

Ночью 17 июля в поселке Первомайский Тульской области РФ было атаковано территорию объединенной химической компании "Щекиноазот". Завод является производителем продуктов не только промышленной химии, но и веществ, которые применяют в военной сфере.

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Местные жители сообщили о попадании в бочку с метанолом и повреждении цехов. На месте удара вспыхнул пожар, и это россияне зафиксировали на видео.

"Предварительно, атака по "ОХК Щекиноазот" подтверждена", – известил Telegram-канала Exilenova+, публикуя скриншот сообщения в российском паблике.

По словам пропагандистов, подразделения ПВО минобороны РФ во время атаки "уничтожили три беспилотника". Также они заявили о якобы падении обломков БПЛА на территорию одного из предприятий и в ряде населенных пунктов. О пожаре там ничего не сказали.

Согласно предыдущим сообщениям в росСМИ, на территории "Щекиноазота" строится новый комплекс по выпуску аммиака и карбамида мощностью 525 тыс. и 700 тыс. тонн в год соответственно. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в начале 2025 года

Метанол применяется в военной сфере для производства и применения ракетного топлива и топливных добавок для авиации, БПЛА и мобильных генераторов; работы топливных элементов для питания портативных радиостанций, разведывательной аппаратуры и другой военной электроники; синтеза и переработки взрывчатых веществ (в том числе как химический реагент, растворитель и компонент при производстве гексогена, октогена и пластичных взрывных веществ).

Среди продукции завода в Тульской области также: аммиак и аммиачна вода; формалин и карбамидоформальдегидный концентрат; циклогексан, циклогексанон и капролактам; серная кислота; сульфат аммония; углекислота и сухой лед.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления, применяя против ВСУ запрещенное химическое оружие. В частности, захватчики признались, что используют его во время штурмовых действий.

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