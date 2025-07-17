Россию и оккупированный ею Крым массированно атакуют дроны. Фото и видео

С вечера среды, 16 июля, в России и в оккупированном ею Крыму жаловались на атаку БПЛА. Сообщалось о взрывах, также россияне заявили о погибшем, раненых и разрушениях.

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По сообщениям росСМИ и местных властей, громко было в Белгороде. Там прозвучало несколько взрывов, по дронам работала вражеская ПВО.

Предварительно, один человек погиб и еще шестеро ранены, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены несколько домовладений.

По меньшей мере четыре взрыва прогремели над Воронежем. Местные жители рассказали, что неспокойно было в Ленинском районе. По их словам, от громкого звука "качались стекла в оконных рамах", были видны вспышки в небе.

Также система ПВО работала по БПЛА в Брянской, Смоленской и Орловской областях.

В сети публиковали карту движения дронов, на которой видны примерные маршруты их движения в направлении Крыма и российских областей.

На оккупированном полуострове два мощных взрыва слышали в районе Керчи.

Тем временем в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля в России пожаловались на атаку беспилотников, в частности в Липецкой и Воронежской областях. В Воронеже заявили о повреждении квартир из-за сбитого дрона, а в городе Елец под прицел в очередной раз попал завод "Энергия".

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