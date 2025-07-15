Под прицелом был стратегический завод: дроны атаковали Липецкую область РФ, поднялся дым. Видео

Во вторник, 15 июля, беспилотники атаковали несколько регионов России, в том числе Липецкую область. Там в городе Елец под прицел в очередной раз попал завод "Энергия", обеспечивающий энергопитание для российских ракет и авиационных боеприпасов.

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Об этом сообщили местные паблики. В сеть россияне выложили видео, подтверждающие дым в районе предприятия, работающего на войну РФ против Украины.

По данным пропагандистов, после четырех часов утра в Ельце прогремело два взрыва. Они предположили, что это "система ПВО работает по беспилотникам". При этом жители города жаловались, что взрывы были слышны в разных районах и от них тряслись окна.

Власти ввели в Липецкой области режим "опасность атаки БПЛА", а информации о последствиях и пострадавших не сообщали.

По данным Telegram-канала Exilenova+, в Ельце было атаковано именно акционерное общество "Энергия".

Оно специализируется на разработке и производстве автономных источников питания для бытовой, общепромышленной и специальной техники: авиации, гражданского речного и морского флотов, для радиотехники, бытовых электронных и электрических приборов, медицинской техники, игрушек и игр, аварийной связи и сигнализации на воде, в воздухе и на земле, систем пожаротушения и другого оборудования различного назначения.

РосСМИ ранее хвастались, что предприятие стабильно удерживает ведущие позиции по разработке и производству химических источников тока и другой непрофильной продукции на отечественном и внешних рынках.

Липецкий завод находился под атакой БПЛА 23 мая и 3 июля 2025 года. В первый раз на объекте вспыхнул пожар. В результате второго удара в начале июля работа предприятия была остановлена на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 июля, вероятно, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области РФ. Взрывы были слышны в близлежащих населенных пунктах, в части районов исчезло электроснабжение.

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