В Генштабе подтвердили поражение важного для ВПК России завода в Липецкой области

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили успешную атаку по важному военно-промышленному объекту в глубоком тылу РФ. Целью стал завод ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области – ключевое предприятие, обеспечивающее энергопитание для российских ракет и авиационных боеприпасов.

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Удар был нанесен в ночь на 23 мая Силами специальных операций в координации с другими подразделениями Сил обороны. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

"В ночь на 23 мая подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области", – отметили в ведомстве.

В Генштабе подтвердили попадание в район цели и зафиксировали серию взрывов, после чего на территории объекта возник пожар. Сейчас уточняется полная информация об объеме повреждений и последствиях удара.

ПАО "Энергия" является одним из ведущих российских производителей химических источников тока для нужд армии. Предприятие единственным в РФ производит батареи для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиабомбы, а также энергопитание для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, завод производит батареи для крылатых ракет морского базирования и целый ряд универсальных аккумуляторов, которые используются в специальной технике.

"Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны будут продолжать целенаправленную боевую работу по важным военным целям РФ, чтобы заставить оккупантов прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, что россияне в соцсетях рассказали, что произошло около 10 взрывов в районе ПАО "Энергия". После этого вспыхнул пожар. Местные власти заявляли лишь о "падении обломков БПЛА", в то же время украинские источники отметили, что после атаки завод прекратил работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 мая украинские дроны нанесли удары по Орловской области РФ. Целью атаки стал Болховский завод полупроводниковых приборов. В результате налета БПЛА на территории объекта возник пожар.

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