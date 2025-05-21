Дроны атаковали завод в Орловской области, занимающийся производством полупроводников. Фото и видео

В ночь на 21 мая украинские дроны нанесли удары по Орловской области РФ. Целью атаки стал Болховский завод полупроводниковых приборов.

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В результате налета БПЛА на территории объекта возник пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Силы обороны Украины с помощью дронов-камикадзе нанесли удары по важному элементу российской военной промышленности – заводу полупроводниковых приборов в городе Болхов Орловской области. После атаки БПЛА на территории объекта возникло несколько очагов возгорания.

Глава Болховского района Николай Чиняков заявлял, что районный центр подвергся атаке беспилотников. Чиновник рассказал, что за сутки в Орловской области было уничтожено 53 БПЛА. При этом местных жителей попросили не выкладывать видео последствий атак в соцсети.

Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков признался, что в Болхове в результате массированной атаки БПЛА получили повреждения несколько частных жилых домов и здание завода полупроводниковых приборов.

Стоит отметить, что основная область деятельности АО "Болховский завод полупроводниковых приборов" сконцентрирована на разработке и производстве изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры.

В частности, предприятие производит микросхемы, полупроводники, индикаторы для радиоэлектронной аппаратуры. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажёрах для танков и ракетных комплексов. Предприятие сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами оборонно-промышленного комплекса России.

Также известно, что этот завод находится под международными санкциями, но продолжает активно работать. Ежегодно там выпускается до 3 млн приборов.

Напомним, в ночь на 21 мая в России пожаловались на атаку БПЛА. В ряде регионов раздавались взрывы, а в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в Подольске, что под Москвой, в ночь на 16 мая прогремела серия взрывов в районе промышленной зоны, вспыхнул мощный пожар. С места возгорания были слышны повторные взрывы и детонация.

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