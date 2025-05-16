В Подмосковье в промышленной зоне прогремели взрывы, вспыхнул пожар: была слышна детонация. Видео

В России в Подольске, что под Москвой, в ночь на пятницу, 16 мая, прогремела серия взрывов в районе промышленной зоны, вспыхнул мощный пожар. С места возгорания были слышны повторные взрывы и детонация.

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Взрывы прогремели между тремя и четырьмя часами утра, местные паблики распространили видео, на которых видно мощный пожар. По данным российских СМИ, огонь охватил склад Подольской машинно-испытательной станции, в МЧС Московской области заявили, что пожарные тушат автосервис.

В ведомстве заявили, что пожар вспыхнул на улице Промышленной, "горит здание и автомобили" на площади 1 500 квадратных метров.

Пожарные использовали воздушно-механическую пену. К тушению привлекли 20 сотрудников и семь единиц техники.

Информации о пострадавших не поступала.

По данным МЧС РФ на 5 утра, пожар "полностью потушен".

"Подольск. Подмосковье. Более 500 км. С места пожара систематически раздаются повторные взрывы и детонация. Доброе утро накануне переговоров звучит действительно хорошо", – отреагировали в сообществе "Маріуполь. Спротив".