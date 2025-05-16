В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: под ударом были аэродромы, горит склад БК. Фото и видео

Утром 16 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Перевальном.

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Сообщается, что после взрывов вспыхнул пожар на складе БК российских оккупантов, также под ударом был военный аэродром. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

О первых двух мощных взрывах на полуострове подписчики паблика начали сообщать после 3 часов ночи.

А уже в 5.25 громкий взрыв был слышен в районе Ялты. Местные жители в соцсетях сообщали, что взрыв был такой силы, что дрожали окна. После первого взрыва раздался еще один.

Около 6 часов утра "бавовну" подтвердил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Уже традиционно взрывы он объяснил "работой наших военных" и заявил об "уничтожении 6 БпЛА" над морем "на большом расстоянии от берега".

Также взрывы были слышны в районе Алупки: местные жители утверждали, что со стороны моря до них доносились звуки минимум трех взрывов – в 5.40, 5.45, 5.52.

"В небе видны два тёмных дымчатых облачка. Предположительно, сбиты два БПЛА", – писал "Крымский ветер".

Около 06.15 был очень сильный взрыв в Севастополе, рассказали крымчане.

Они также передали "Крымскому ветру" фото со следом от ракеты, запущенной из ПЗРК "Панцирь-С1" с территории севастопольского военно-морского училища им. Нахимова.

Ближе к 7 утра в сети появилось видео со взрывами и дымом, который поднимался над местом дислокации 126 отдельной бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Перевальном.

Российские Z-паблики между тем упорно отвергали реальность - и пока на территории воинской части раздавались взрывы и бушевал пожар, рассказывали об "угрозе БпЛА".

По состоянию на 7 утра крымчане сообщали о "продолжении бахов" в Севастополе: взрывы, по словам людей, раздавались в районе аэродромов Бельбек и Кача.

"Они снова под атакой", – цитировал "Крымский ветер" слова подписчиков, напоминая, что в прошлый раз "бавовна " на Качу пришла 2 мая.

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