В Крыму прогремели многочисленные взрывы: под атакой могут быть аэродромы оккупантов и воинские части. Видео

В разных районах временно оккупированного российскими войсками Крыме в ночь на пятницу, 2 мая, местные жители жаловались на многочисленные взрывы. Громко было в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Гвардейском.

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Также громко было в Сакском и Джанкойском районах полуострова. Российские пропагандистские Telegram-каналы писали про "массированную атаку БПЛА". На опубликованных в сети кадрах, слышно звуки дронов, работу ПВО оккупантов, а также видно пожары.

Как пишет канал "Крымский ветер", по словам местных жителей, в Севастополе под атакой могли быть аэродромы Бельбек и Кача, а в Гвардейском – аэродром и воинская часть.

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(На видео - взрывы в Гвардейском)

Также, есть вероятность пожара в селе Красное или рядом с ним, туда поехали пожарные авто. В 01:54 сильные "вспышки" местные жители зафиксировали в Новофедоровке. Там также расположен аэродром оккупантов.

"Подписчик сообщает о, предположительно, прилете по аэродрому "Саки" в Новофедоровке", – говорится в сообщении.

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО "отражает попытку атаки БПЛА".

"Громкие звуки, которые было слышно в городе – это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации уже уничтожено 7 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега", – сказано в его сообщении.

Позже "Крымский ветер" сообщил, что слышно громкие взрывы в населенных пунктах Угловое, Андреевка, Вилино, Песчаное. Там работала ПВО россиян. Эти села расположены недалеко от аэродрома Кача.

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