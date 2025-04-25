Атака длилась пять часов: дроны совершили 'налет' на аэродромы в оккупированном Крыму. Видео

Ночью, 25 апреля, ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ в оккупированном Крыму. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер". Также звуки взрывов фиксировали в Армянске и Красноперекопске, всего атака длилась пять часов.

"Сегодня ночью БПЛА атаковали российские аэродромы в Новофедоровке и Каче, сообщают наши подписчики. Атака продолжалась около пяти часов подряд. Также взрывы слышали в Армянске и Красноперекопске", – говорится в сообщении.

На видео можно услышать звуки беспилотников и взрывы. Пока о последствиях удара информации не поступало.

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Напомним, 21 апреля, на окраине поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму была уничтожена радиолокационная станция российских войск. Две машины вражеской установки сгорели дотла.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Минобороны Украины при ударах с применением БПЛА на территории временно оккупированного Крыма вывели из строя целый ряд специфической техники армии РФ. В частности, вертолет, ряд систем противовоздушной обороны и радиолокационные станции захватчиков на полуострове.

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