В оккупированном Крыму уничтожена радиолокационная станция оккупантов: всплыли подробности. Фото

Во временно оккупированном Крыму была уничтожена радиолокационная станция войск РФ. Две машины вражеской установки сгорели дотла.

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Поражение произошло в понедельник, 21 апреля, на окраине поселка Раздольное. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.

По их информации, "бавовна" прилетела в радиолокационную станцию, которая является модификацией советской РЛС П-18-2, с цифровой обработкой данных.

Ее дальность обнаружения целей составляет до 160 км, количество сопровождаемых целей – до 120.

"Фото – "до того как". Фото "после", по понятным причинам, опубликовать не можем", – говорится в сообщении канала.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Минобороны Украины в ходе ударов с применением БПЛА на территории временно оккупированного Крыма вывели из строя целый ряд специфической техники армии РФ. В их числе вертолет, ряд систем противовоздушной обороны и радиолокационные станции захватчиков на полуострове.

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