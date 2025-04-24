В оккупированном Крыму уничтожена радиолокационная станция оккупантов: всплыли подробности. Фото
Во временно оккупированном Крыму была уничтожена радиолокационная станция войск РФ. Две машины вражеской установки сгорели дотла.
Поражение произошло в понедельник, 21 апреля, на окраине поселка Раздольное. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.
По их информации, "бавовна" прилетела в радиолокационную станцию, которая является модификацией советской РЛС П-18-2, с цифровой обработкой данных.
Ее дальность обнаружения целей составляет до 160 км, количество сопровождаемых целей – до 120.
"Фото – "до того как". Фото "после", по понятным причинам, опубликовать не можем", – говорится в сообщении канала.
Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Минобороны Украины в ходе ударов с применением БПЛА на территории временно оккупированного Крыма вывели из строя целый ряд специфической техники армии РФ. В их числе вертолет, ряд систем противовоздушной обороны и радиолокационные станции захватчиков на полуострове.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!