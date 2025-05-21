В Генштабе подтвердили поражение завода полупроводниковых приборов в Орловской области: был зафиксирован пожар. Видео

Украинское военное командование подтвердило поражение одного из ведущих компаний РФ в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Целью атаки БПЛА в ночь на 21 мая стал Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области.

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На территории предприятия зафиксирован пожар, подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе отметили, что под атакой дронов оказался завод, который занимается производством полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов и сервоприводов.

Предприятие поставляет продукцию в не менее 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством, в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал". При этом в украинском Генштабе подчеркнули, что несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит около 3 миллионов приборов, а работает на нем около 700 человек.

"Подтверждено достижение района цели десятью единицами БПЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Напомним, в ЦПД при СНБО сообщили, что Болховский завод полупроводниковых приборов специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, используемых в танках Т-72Б3, Т-90М; самоходных гаубицах; ракетах "Искандер" и Х-101; системах РЭБ "Красуха" и "Житель"; тактических средствах связи армейского уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 мая в России пожаловались на атаку БПЛА. В ряде регионов раздавались взрывы, а в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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