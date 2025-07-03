Под ударом находился стратегический завод: дроны ночью атаковали Липецкую область. Фото и видео

В ночь на 3 июля дроны-камикадзе атаковали Липецкую область РФ. Целью атаки стал завод "Энергия", который специализируется на производстве химических источников тока.

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После атаки на территории предприятия поднялся огромный столб черного дыма. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщили о серии взрывов и работе систем противовоздушной обороны в различных районах области. Взрывы около 2 часов ночи прогремели в районе города Елец, где расположен завод "Энергия".

По информации мониторинговых каналов, стратегический завод был атакован во второй раз за последние несколько месяцев. На утро 3 июля в сети появились многочисленные фото и видео с подтверждениями, что целью атаки было именно это предприятие.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пожаловался, что сигналы о падении обломков и пожарах поступают из разных районов. При этом чиновник не стал комментировать ситуацию о повреждении завода "Энергия".

ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области является одним из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве химических источников тока. Этот завод является ключевым поставщиком для министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами РФ, такими как "Роскосмос", МВД, ФСБ и МЧС.

Продукция завода используется в различных военных системах. Предприятие производит элементы питания для ракет, в том числе для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и, по некоторым данным, для ракет "Кинжал". Завод поставляет аккумуляторы и батареи для дронов и авиационной техники.

Кроме того, завод обеспечивает источники тока для морских судов и крылатых ракет морского базирования. Также предприятие "Энергия" производит компоненты для систем связи, управления и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, 1 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Служба безопасности Украины, вместе с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по ижевскому заводу "в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника".

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб ВСУ подтвердил нанесение поражения по складам боеприпасов войск России 28 июня в Брянской области. Удар по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения произошел "в пределах снижения наступательных возможностей противника".

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