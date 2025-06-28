Поражены склады боеприпасов: в Генштабе подтвердили операцию ГУР в Брянской области РФ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил нанесение поражения по складам боеприпасов российского агрессора, которое состоялось 28 июня в Брянской области. Как отмечается, поражение было нанесено "в рамках снижения наступательных возможностей противника", а атаку выполнили подразделения Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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В Генштабе отметили, что удар был нанесен по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения. Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта, результаты уточняются, добавили в командовании ВСУ.

Указанный Центр, бывший "120 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления", является структурным подразделением российской в/ч 55443 (объединяет подразделения материально-технического обеспечения сухопутных войск, ВМФ и ВКС, расположенных на территории западного военного округа РФ).

В Брянске бывший 120-й арсенал ГРАУ расположен на Московском проспекте (смотри на карте ниже), по координатам 53°13'26 "N, 34°23'38 "E.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 июня в Брянске прогремела серия взрывов. Также люди слышали стрельбу, а в небе видели беспилотники. Это – результат очередной успешной операции ГУР, которая была приурочена ко Дню Конституции.

Местные власти никак не прокомментировали взрывы, но напомнили о запрете съемки и публикации видео "последствий работы ПВО".

Российский Брянск отнюдь не славная украинская Чернобаевка, однако это была далеко не первая атака по указанному объекту в городе за последние дни. Так, вечером 26 июня дроны ГУР поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 ЦМТО.

Однако войска страны-агрессора РФ продолжают размещать свои огневые позиции возле жилых домов. В частности, это происходит в Брянской области, жалуются сами россияне.

Также эти склады атаковались и в 2024 году. Напомним, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли огневого поражения по арсеналу 1061 ЦМТО, который расположен в соседнем городе Карачев. И это также была не первая атака брянских арсеналов.